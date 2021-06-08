

أحال القضاء الفرنسي ، شركة “سويفت إير” الإسبانية للطيران على محكمة جنائية بعد سبع سنوات على تحطم رحلة سيرتها الخطوط الجوية الجزائرية في طائرة استأجرتها من الشركة مع طاقمها، و ذلك بتهمة “القتل غير العمد” و”الإهمال” في تدريب الطيارين.



و ترتبط القضية بتحطم الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين واغادوغو و الجزائر العاصمة في شمال مالي يوم 24 جويلية 2014 ، وكان على مثن الرحلة 110 ركاب بينهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو ولبنانيون وجزائريون وأفراد الطاقم الستة وكلهم إسبان، مخلفة بذلك 118 ضحية.

وحسب التحقيقات أدى عدم تشغيل نظام مكافحة الجليد خلال عبور الطائرة ليلا في منطقة عواصف، إلى تشكل بلورات جليد في لواقط الضغط الجوي ما أدى إلى تراجع أوتوماتيكي في سرعة المحركات من دون رد فعل مناسب من قبل الطيارين.



واعتبر قضاة التحقيق في محكمة باريس في تقرير صادر في 18 ماي أن تقصير الشركة لعب دورا في الحادث ، وأكد القضاة وجوب محاكمة الشركة بتهمة "القتل غير العمد من طريق الإهمال والتهور" بسبب التقصير في توفير "تدريب كاف للطاقم ما ساهم في عدم إدراكه لظروف الطيران الخارجية وتراجع عمل المحركات وعدم اللجوء إلى وسائل حماية الطائرة".



وخلص القضاة إلى أن "النقص في تدريب الطيارين حال دون تفاعلهم بطريقة مناسبة لتجنب الحادث" في حين نفت الشركة التي أسست العام 1986 في مدريد وتملك حوالى خمسين طائرة أن تكون مسؤولة عن الحادث منذ توجيه الاتهام إليها في 29 جوان 2017 واعتبرت أن الحادث ناجم عن مجموعة من العوامل الخارجة عن مسؤوليتها.