حقق نجم شباب مقرة، اليوم الثلاثاء، إنجازا غير مسبوقا في تاريخ النادي بعدما ضمن تأهله إلى نهائي كأس الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتجاوز أشبال المدرب عزيز عباس اتحاد العاصمة في مقابلة ماراطونية احتضنها ملعب الاخوة بوشليق بمدينة مقرة بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد اللجوء على الأشواط الإضافية.

وسجلت أهداف المباراة بواسطة زيواش عياش (د 40) ومحمد السعيد (د 110) للنجم، ومهدي بن الدين (د90+7) للاتحاد من ضربة جزاء.

ويعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ النجم في كل المنافسات بعد مشوار كبير أزاح خلاله، كل من شباب بلوزداد بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي وشبيبة الساورة في الدور ربع النهائي، وأخيرا اتحاد الجزائر اليوم.

وسيواجه نجم مقرة، في المباراة النهائية التي لم يحدد تاريخها بعد، المتأهل من لقاء "شبيبة القبائل-وداد تلمسان"، المبرمج يوم غد الاربعاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.