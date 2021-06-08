حجز أفراد الفرقة الإقلمية للدرك الوطني ببلدية تاملوكة (60كلم جنوب غربي ڨالمة) كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من داخل منزل أحد المواطنين بالبلدة الأخيرة، قّدرت حسب بيان لخلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، بـ 14952وحدة محلية وأجنبية الصنع ومن مختلف الأنواع والأحجام.

وقد تمّت عملية مداهمة وتفتيش المنزل المشتبه فيه بتخزين هذه البضاعة، من طرف مصالح الفرقة بالبلدة التي كانت مُدعمة بأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك بوادي الزناتي، بعد الحصول على إذن بالتفتيش من المصالح القضائية بوادي الزناتي. وقد أسفرت العملية عن حجز كمية المشروبات الكحولية التي كانت في وضعية غير قانونية ،وتوقيف صاحب المنزل الذي اقتيد إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه.

المشتبه فيه قُدّم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، حيث وُضع تحت الرقابة القضائية بعد تأجيل جلسة المحاكمة ، فيما تمّ تسليم كمية الخمور المحجوزة التي قٌدرت قيمتها المالية بـ 1588720 دج، إلى مصالح أملاك الدولة بالولاية.