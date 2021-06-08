بثت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا صحفيا مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تناول فيه قضايا الساعة في الشأنين الداخل والخارجي، وأعلن فيه رسميا منح الاعتماد لمكتب القناة القطرية في الجزائر بعد فترة طويلة من الغياب.

وهذا أبرز ما قاله الرئيس تبون خلال هذا الحوار:

الحراك المبارك الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان والجزائر كانت تحت سيطرة عصابة.

‎العصابة سرقت مئات الملايير من الدولارات وحولتها إلى الخارج.

‎العصابة كانت ترغب في استغلال مرض الرئيس السابق للاستيلاء على السلطة لخمس سنوات أخرى

‎حجم الفساد في الفترة السابقة كان كبيرا وإلى اليوم مازلنا نكتشف امتداداته الظاهرة وغير الظاهرة

الجزائر تخلصت من الإسلام الإيديولوجي إلى غير رجعة

التيار الإسلامي الناشط في الجزائر يختلف عن باقي التيارات الإسلامية في الدول الأخرى

خمسون شخصا فقط احتكروا الاستيراد في الحقبة الماضية وكانت لهم السلطة المطلقة والقرار في اختيار من يحق له الاستثمار في الجزائر

‎العدالة حجزت واسترجعت جميع الممتلكات الظاهرة للعصابة وارجاعها إلى خزينة الدولة

‎نعمل مع الدول الصديقة في أوربا والعالم لمساعدة الجزائر في اكتشاف واسترجاع الأموال المنهوبة

‎الفساد تحول في فترة ما إلى تقليد من تقاليد الدولة

13 مليون جزائري أنقذوا الجزائر من العهدة الخامسة وتمديد الرابعة بفضل وعي الشعب تجاوزت الجزائر مرحلة الخطر.

الجزائر شهدت أول ربيع عربي بعد في أحداث أكتوبر 1988

الحراك الأصيل انتصر بفضل سلميته تحت حماية مصالح الأمن والجيش

المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات وعدد المشاركين فيها بالمئات فقط.

خمسون ولاية جزائرية لا تشهد أية مسيرات في الفترة الأخيرة.

العلاقة بين الرئاسة والجيش علاقة طبيعية والجيش الجزائري مؤسسة دستورية تقدس دستور الدولة.

الجزائر تحمل مشعل فلسطين والصحراء الغربية والشعوب المضطهدة.

لسنا نحن من لدينا مشكل مع المغرب ولكن المغرب من لديه مشكل معنا.

قضية الصحراء الغربية بين أيدي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار منذ أربعة عقود.

الأمم المتحدة تعتبر أن الصحراء الغربية مستعمرة.

سبق وكانت علاقاتنا جيدة مع المغرب والحدود مفتوحة رغم ملف الصحراء الغربية.

موقفنا ثابت ولم يتغير من الصحراء الغربية ولا نقبل بالأمر الواقع مهما كانت الظروف.

الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

الرئيس الصحراوي ابراهم غالي غادر إسبانيا برخصة من الدولة الإسبانية.

يريدون إسكات صوت الجزائر وهذا لن يحدث.

الاستقرار المستمر للجزائر، بفضل قوة جيشها.

أخطأ من قال إن الجزائر ستسقط بعد سوريا.

رفضنا أن تقع أول عاصمة مغاربية وإفريقية طرابلس، في قبضة المرتزقة والجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوطها.

حينما قلنا أن طرابلس خط أحمر كنا نقصد جيدا ما نقول والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر

طلبنا خلال حضوري مؤتمر برلين إجراء انتخابات عامة في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

الأشقاء الليبيون طلبوا أن تتم المصالحة الليبية في الجزائر وهذا ما أكده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في زيارته الأخيرة للجزائر.

تأثر مالي ودول الساحل جاء فعليًا بعد اهتزاز استقرار ليبيا.

قوافل محمّلة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تم رصدها بالأقمار الصناعية متجهة إلى منطقة الساحل ولم يتم منعها وإيقافها!

مثل هذا السلوك يهدف إلى تطويق الجزائر لتسهيل اختراقها ولهذا السبب نسعى إلى تقوية جيشنا بشكل أكبر.

المناورات العسكرية للجيش في الفترة الأخيرة لضمان جاهزيته لأي طارىء.

في فرنسا ثلاث لوبيات لا يتوافق أحدهم مع الآخر، الأول من المعمرين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال وورّثوا حقده لأحفادهم والثاني امتداد للجيش السري الفرنسي في فترة والثالث متكون من جزائريين اختاروا الوقوف مع فرنسا.

مقال "لوموند" الفرنسية ينطبق عليه القول "وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا"..فهي كانت ممنوعة في الجزائر وأنا من قرر سابقا عودتها للجزائر.

الجزائر التي تحدثت عنها "لوموند" ليست هي الجزائر التي نعرفها.

مواقفنا من القضية الفلسطينية لا تتغير لا بالتقادم ولا بالتخاذل.

كل الدول العربية اتفقت سابقا على مبدأ الأرض مقابل السلام مع المحتّل لكن اليوم، لا سلم ولا أرض، فلماذا التطبيع!؟