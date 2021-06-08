عاود عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الجزائر منحاه التصاعدي، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وسجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 238 مريض للشفاء.

وكان عدد الإصابات اليومية قد انخفض أول أمس الأحد إلى ما دون 300 إصابة بعدما بلغ 277، لكنه سرعان ما عاود الارتفاع أمس الإثنين بتسجيل 325 حالة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 131.647، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91.651 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.537 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 14 ولاية أقل من 10 حالات و12 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.