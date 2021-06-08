استلمت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان)، اليوم الثلاثاء، سفينة جديدة لنقل البضائع تحمل اسم "سيرتا" وذات سعة نقل تقدر ب1478 حاوية.

وجرى استلام هاته السفينة بميناء الجزائر العاصمة، خلال حفل ترأسه وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب وكذا والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة.

سفينة "سيرتا" التي يبلغ طولها 172 مترا وعرضها 24 مترا والتي تم تصنيعها بالصين، مزودة بحمولة اجمالية تسع ل1.478 حاوية من بينها 190 حاوية مبردة لنقل البضائع على مستوى حوض المتوسط لفائدة شركة كنان-ماد.

وحسب الشروحات التي قدمها طاقم السفينة، "سيرتا" التي تصنف ضمن السفن "الخضراء" مجهزة بتجهيزات متطورة صممت لأجل أن تكون صديقة للبيئة.

وأكد ناصري خلال ندوة صحفية على هامش الحفل، أن "سيرتا" مجهزة بنفس الخصائص التقنية للسفينة "جانت" التي تم استلامها الأسبوع الأخير، موضحا أن هذا الاقتناء يندرج ضمن اطار برنامج الاستثمارات الذي حددته وزارة الأشغال العمومية والنقل.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن استلام، خلال الصيف المقبل، لسفينة أخرى لنقل المسافرين ذات قدرة استيعاب 1.800 مسافر و 600 مركبة، أطلق عليها اسم "باجي مختار3".