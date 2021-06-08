ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إفريقيا بلغ 4928685، إلى غاية يوم أمس الإثنين. وأظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383.

وسجلت جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر، أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة، حسب ذات الهيئة. وفيما يخص حالات الإصابة، تعد منطقة جنوب القارة الأكثر تضررا، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية، بينما تعد منطقة وسط إفريقيا أقل المناطق تضررا بالمرض.