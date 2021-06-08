مع بداية كل موسم، تبدأ دور الأزياء العالمية في طرح تصميمات وملامح جديدة تقتبس الفتيات من خلالها موضة هذا الموسم، ومع بداية الصيف بدأت الملامح الأولية التي ستتبعها الفتيات في الأزياء.

وتهتم الفتيات بمتابعة موضة كل موسم، وبدأت كل منهن في البحث موضة أزياء صيف 2021، و الألوان التي من المفترض أن تسيطر على موضة صيف 2021 هي:

الفضي الميتاليك

سيطرت الملابس الميتاليك على موضة صيف 2020، ويبدو أنها ستستمر معنا في صيف هذا العام أيضًا، وقدمته العديد من دور الأزياء في تصميماتها، مثل بالمان، وباكو رابان، وبربري، وبالنسياجا، وإيزابيل مارانت، وسيطرت الملابس الميتاليك على عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2021 بشكل ملحوظ.

الأصفر

يشتهر فصل الربيع بألوانه المبهجة، وأشعة الشمس الذهبية التي تحرص الفتيات فيها على ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، ويبدو أن دور الأزياء العالمية هذا العام قررت أن تستمد موضة ألوان أزياء ربيع 2021 من الطبيعة، فظهر اللون الأصفر الذي يشبه الشمس في العديد من تصميماتها، وقدمته كل من إترو وبرادا و وفرساتتشي ، وفندي، وميو ميو ، كما ظهرت الفساتين الصفراء في عروض ألبرتا فيريتي وألتوزارا

الأبيض

يعد اللون الأبيض أحد أبرز الألوان الصيفية التي تسيطر على موضة الأزياء في ربيع وصيف 2021، ويبدو أنه من درجات الألوان التي لن تختفي أبدًا باعتباره الأكثر شعبية، وقدمته دور أزياء عالمية مثل فندي وفيكتوريا بيكهام وماكس مارا هذا العام أيضًا بأشكال وتصميمات مختلفة من خلال سترات وبنطلونات، بينما لجأت كل من ألبيرتا فيريتي وإترو ، وتداشي شوجي إلى الجامبسوت بنفس اللون.

البرتقالي

يعد اللون البرتقالي من درجات الألوان الجريئة التي تخاف الكثيرات من ارتدائه، لكن يبدو أن تلك الصورة النمطية عنه ستختفي مع قدوم صيف 2021، حيث استخدمت الكثير من دور الأزياء العالمية هذا اللون في تقديم تصميماتها المختلفة به، فقدمت على سبيل المثال دار سبورتماكس فستان بهذا اللون، بينما لجأت غيرها مثل Acne و سلفاتوري فيراغامو، وفالنتينو، وبربري، وفرساتشي، وميو ميو إلى تصميمات مختلفة به.

البيبي بلو

قضى أغلبنا شهورًا طويلة في العزل المنزلي، ومازال البعض يعاني من ذلك جراء انتشار فيروس كورونا التاجي، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على كافة المجالات، وظهرت أفكارًا جديدة لاستمرار صناعة الأزياء رغم الجائحة العالمية، ويبدو أن الألوان أيضًا ستتأثر بشكل ملحوظ، حيث اتجه مصممو الأزياء إلى استلهام أفكارهم من الطبيعة، فظهرت موضة اللون الأزرق الذي يشبه السماء أو البيبي بلو في العديد من مجموعات دور الأزياء العالمية مثل Boss و فاندي و فرڨامو و بربوري ومارينا سار وفرساتشي، وغيرهم الكثير.