كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 21-137 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بــ 20.000 دج،

وأوضح البيان أنه تمّ توجيه مراسلات للاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية من أجل دعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة آليات تطبيق المرسوم وصب المخلفات المالية للعمّال بأثر رجعي من شهر جوان 2020.

كما أوضحت الشركة، بأن التأخير المسجل في تطبيق المرسوم المذكور، راجع إلى عدة أسباب موضوعية، منها الانتهاء من معالجة وصب المخلفات المالية لفائدة العمال الذين زاولوا عملهم أثناء فترة الحجر الصحي المستفيدين من المنحة التحفيزية أو ما يعرف بـ "منحة كوفيد".

وتؤكّد الإدارة بأنها حريصة على تطبيق مضمون المرسوم الرئاسي كما جاء، وأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة لدراسة ومناقشة وتحيين شبكة الأجور المعمول بها حاليا.