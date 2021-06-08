أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الأنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الأنترنت في العالم تعطلت صباح اليوم بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت" أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الغارديان".

وعند دخول هذه المواقع، يتفاجأ الزائر برسالة "Error 503 Service Unavailable".

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن "انقطاع خدمة المواقع الإخبارية نجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية".

وذكرت شركة "فاستلي" الأمريكية للحوسبة السحابية أنها "تعمل على معالجة الخلل الذي أصاب مواقع عالمية".