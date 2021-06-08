أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت أولى قرارات الاستفادة من الأراضي لفائدة مستثمرين في إطار تفعيل ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تمت الانطلاقة من محيط حاسي لحداو، حيث تم التوقيع على التصريح بقبول الأراضي الممنوحة من طرف الديوان لفائدة عينة من المستثمرين، وذلك تحت اشراف مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بالوزارة، توامي ميرة شهيرة، بتكليف من الوزير، بحضور المدير العام للديوان سليمان حناشي ومسؤولين محليين.

وأشار البيان، إلى أن المستثمرين قاموا بإيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية للديوان الذي قام بدراستها والموافقة عليها في وقت قياسي لا يتعدى شهر. وتتعلق المشاريع التي سيجسدها هؤلاء المستثمرون في هذا المحيط بإنتاج الحبوب والذرة و الزراعات الزيتية والبنجر السكري، وذلك بالاعتماد على أموالهم الخاصة.