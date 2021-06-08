أدت حوادث المرور المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 30 ماي إلى 05 جوان الجاري إلى وفاة 37 شخصا وجرح 1514 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت خلال الأسبوع المنصرم كانت في ولاية تبسة بوفاة 05 أشخاص وجرح 35 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1387 تدخلا سمحت بإخماد 1102 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، يضيف البيان.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية في مختلف مجال العمليات بـ 9838 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 8544 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 310 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 401 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1479 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 231 سيارة إسعاف.