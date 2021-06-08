تدخل الجزائر، عند منتصف ليل الثلاثاء، مرحلة الصمت الانتخابي لتشريعيات 12 جوان الجاري وذلك بعد عشرين يوما من الحملة الانتخابية تنافس خلالها نحو 2288 قائمة على إبراز قدراتهم من أجل استمالة الناخبين.

ويؤكد أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن ما يسمى إعلاميا بـ "الصمت الانتخابي" يمنع على أيٍّ كان القيام بأي نوع من أنواع النشاط التي قد تشكل دعاية انتخابية بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وسبر للآراء ومهما كان طبيعة النشاط طالما كان الغرض منه الترويج أو التأثير على توجه هيئة الناخبين ويتعرض صاحبها للمتابعة القضائية.

وقال لوراري في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الحكمة من إقرار هذا الصمت الانتخابي –ربما-رغبة من المشرع في منح الناخب الوقت الكافي للقيام بوقفة تقييمية لمختلف البرامج والمرشحين ليكون يوم الاقتراع على بينة من أمره، وتكون عملية اختياره بعيدا عن كل نوع من أنواع التأثير.

ورأى خبير القانون الدستوري أن الناخب وقف خلال أيام الحملة الانتخابية على تشكيلة متنوعة من أصحاب الكفاءات العلمية توافرت على الشروط القانونية، لكنه يجد اليوم نفسه-يضيف-أمام موقف صعب عند الاختيار " لأنها مسؤولية كبيرة، فطبيعة التركيبة البشرية للبرلمان التي ستسفر عنها الانتخابات تتوقف على إرادة الناخب الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته بالتوجه بكثافة يوم الاقتراع" حسب تعبيره.

وأبدى لوراري تفاؤله بارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية متوقعا أن تتجاوز النسبة 50 بالمائة بناء على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم (2288) وعدد الاستمارات المقبولة حوالي سبعة ملايين.