وضع المركز الدولي للدراسات الرياضية، لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي فيل فودين، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون أورو. وحسب موقع" روسيا اليوم" فقد سيطر اللاعبون الإنجليز على المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث جاء جناح مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 178 مليون أورو، متبوعا بزميله في نفس الفريق، مواطنه، ماركوس راشفود (159.1 مليون أورو).

أما المركز الرابع، فكان من نصيب نجم هجوم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند (155.5 مليون أورو)، تلاه في القائمة، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز (154.3 مليون أورو).

وجاء لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي الشاب، فرينكي دي يونغ في المركز السادس، بقيمة 138 مليون أورو، وتلاه زميله الإسباني بيدري غونزاليس (133.2 مليون أورو) في المركز السابع، أما المركز الثامن فكان من نصيب الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، الكندي ألفونسو ديفيز (131.6 مليون أورو)، وجاء من بعده، نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيلكس، بقيمة 127.8 مليون أورو.

واختتم متوسط ميدان نادي تشيلسي، الإنجليزي ماسون ماونت، قائمة العشرة الأوائل، بقيمة 123.6 مليون أورو.

وتراجع نجم باريس سان جيرمان، الفر نسي كيليان مبابي إلى المركز الـ 12، بقيمة تسويقية تتجاوز 118 مليون أورو، بينما جاء زميله البرازيلي، نيمار دا سيلفا في المركز الـ 71، بعد ترنح مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تحقيقه أي لقب كبير مع "البي إس جي" هذا الموسم، ذلك بالإضافة إلى تقدمه في السن.

وتواجد ثلاثة لاعبين عرب ضمن قائمة أعلى 100 لاعب قيمة تسويقية، وهم الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، الذي حل في المركز الـ 23، بقيمة تجاوزت 93 مليون أورو، وجناح نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، الذي حل في المركز الـ 45، بقيمة بلغت 75.6 مليون أورو، فيما حل مهاجم إشبيلية، المغربي يوسف النصيري، في المركز الـ 80، بقيمة وصلت إلى 55.9 مليون أورو.

ووضعت الدراسة العديد من المعايير في الحسبان قبل تحديد القيمة السوقية للاعبين، والتي ضمت مدة عقد اللاعبين مع أنديتهم، وعمرهم، وتطور مسيرتهم الكروية وتطور أدائهم، وهو ما جعل اللائحة يسيطر عليها لاعبون صغار السن.