أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الإثنين موقعا للشرطة الليبية عند مدخل مدينة سبها الليبية والذي أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة خمسة آخرين من عناصر الشرطة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية " تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 7 جوان 2021 موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها والذي أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة 5 آخرين من عناصر الشرطة".

وأضاف المصدر ذاته أن "الجزائر تجدد وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي الشقيق وتؤكد دعمها اللامشروط للسلطات الليبية في جهودها الدؤوبة من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع ليبيا"، معربة عن "تعازيها الخالصة والمواساة لليبيا الشقيقة حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أصدرت في وقت سابق من نهار اليوم تعليمات فورية لمديرية أمن سبها ولجهاز المباحث الجنائية بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة وأخذ عينات من مسرح الجريمة.