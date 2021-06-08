تتواصل اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في يومها الأخير، بتنظيم مسؤولي الأحزاب السياسة والقوائم المستقلة لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية لحث الناخبين على المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، وفيما يلي برنامج اليوم العشرين والأخير.

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، بالقاعة متعددة الرياضات "خيضر الصغير" ببلدية براقي على الساعة الرابعة مساء (16:00).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بالقاعة متعددة الرياضات بالدويرة على الساعة الثالثة والنصف زوالا (15:30).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية سيدي موسى على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس حركة النهضة يزيد بن عائشة، بالقاعة متعددة الرياضات، الرايس حميدو، على الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بالقاعة متعددة الرياضات ببئر توتة على الساعة الخامسة مساء (17:00).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالقاعة البيضاوية على الساعة الواحدة والنصف زوالا (13:30).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقاعة سينما الخيام على الساعة الثانية زوالا (14:00).

-الجزائر العاصمة: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بالقاعة متعددة الرياضات بزرالدة على الساعة الثانية زوالا (14:00).

-البليدة: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بالقاعة متعددة الرياضات بعزيز وسط المدينة على الساعة الخامسة مساء (17:00).

-المدية: تجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم بقاعة، "ميدياتاك طحطوح" على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-تيبازة: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، بالمكتبة الرئيسية "آسيا جبار" على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-تيبازة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بدار الثقافة بالقليعة على الساعة التاسعة صباحا (09:00). -تلمسان: تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بدار الثقافة "عبد القادر علولة" على الساعة الثانية زوالا (14:00).

-تلمسان: تجمع شعبي للأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، بالمركب الرياضي "الإخوة حفناوي" ببلدية سيدي الجيلالي، على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00).

-غليزان: تجمع شعبي لرئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ، فاطمة الزهراء زرواطي، بدار الثقافة وسط المدينة على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-تيسمسيلت: تجمع شعبي لنائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00).

-وهران: تجمع شعبي لرئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، بالقاعة متعددة الرياضات سيدي بشير على الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30).

-تمنراست: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الثقافة على الساعة الخامسة مساء (17:00).

-تيزي وزو: تجمع شعبي للقائمة المستقلة "الأخوة Tagmats" بدار الثقافة "مولود معمري" على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-بومرداس: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات بدار الشباب على الساعة الثانية زوالا (14:00).

-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بدار الثقافة "مالك حداد" بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

-ميلة: لقاء جواري لرئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، ببلدية الڤرارم ڤوڤة على الساعة التاسعة صباحا (9:00).