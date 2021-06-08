يسدل في منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، ستار الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، بعد عشرين يوما من اللقاءات المباشرة بين المترشحين والمواطنين من خلال التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، لينصرف الجميع إلى فترة "الصمت الانتخابي"، موازاة مع انطلاق عملية التصويت في المكاتب المتنقلة التي تسبق موعد الاقتراع بـ 72 ساعة.

الحملة الانتخابية التي انطلقت بتاريخ 20 ماي الماضي، لاختيار أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" في عهدته التاسعة، ميزها فتور وعدم إقبال المواطنين على التجمعات واللقاءات التي ينشطها مسؤولو الأحزاب والقوائم المستقلة، وذلك لأن المواطنين سئموا من الوعود الانتخابية التي لم يلمسوها في واقعهم المعيشي وكذلك خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وجرت الحملة الانتخابية تحت رقابة لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا، للتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، بهدف إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.

كما تم تنشيطها في إطار تدابير جديدة جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وتم قبيل انطلاقها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة.

وفي هذا السياق سجلت اللجنة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية 400 تجاوز، تتعلق أساسا بالملصقات العشوائية وعدم احترام البروتكول الصحي خلال التجمعات الشعبية.

كما قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على إثر تسجيل تلك التجاوزات، بتوجيه 287 إعذار في حق المترشحين، بينما أبلغت وكيل الجمهورية بخصوص 28 حالة.

وتم خلال الأسبوعين الأولين من الحملة، تنظيم 6098 نشاط منها 2786 خاص بالأحزاب السياسية و3309 خاص بالقوائم المستقلة. وخصصت الدولة دعما ماليا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمترشحين ضمن القوائم المستقلة " قيمته 464.400.000 دج، استفاد منه 1.548 شاب ضمن 247 قائمة مستقلة". وأشارت السلطة الوطنية للانتخابات إلى "تسجيل 13.009 مترشح أقل من 40 سنة منهم 5.743 امرأة، بينما بلغ عدد المترشحين الجامعيين 19.942 مترشح، بنسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين".

كما لفتت إلى "وجود 310 قائمة تضم 100 بالمائة جامعيين.