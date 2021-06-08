تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في ماي، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

ونزل خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المائة إلى 71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بعدما فقد 0.6 في المائة أثناء الليل. وهبط الخام الأمريكي 44 سنتا ما يوازي 0.6 في المائة إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما خسر 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

وقال بوب ياوجر مدير التعاملات الآجلة على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز: "واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في خمسة أشهر ... تتجه لتأكيد الضعف في السوق الآسيوية"، وفقا لـ "رويترز".

ونزلت واردات الخام الصينية 14.6 في المائة في ماي من مستوى مرتفع قبل عام، وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى هذا العام إذ حدت أعمال صيانة في مصاف من الطلب على مشتريات الخام.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، وزاد برنت بنحو 40 في المائة، وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.