أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة تتخللها رعود وموجة حر بعدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تتخللها رعود ستميز اليوم الطقس بولايات الأغواط والبيض والنعامة.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة منتصف الليل ستتراوح ما بين 15 و20 ملم محليا.

من جهة أخرى حذرت ذات المصالح من موجة حر شديدة قد تتعدى 43 درجة مئوية تجتاح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء ولايات أدرار وبرج باجي مختار وعين صالح.