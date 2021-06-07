هنأت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر الكاتب الجزائري محمد مولسهول المعروف بإسمه المستعار ياسمينة خضراء، وقالت هنيأ للكاتب محمد مولسهول المعروف بإسمه المستعار ياسمينة خضراء على تبني كتابه "الإعتداء" من قبل شركة الترفيه الأمريكية "نتفليكس" ليتم تحويله إلى مسلسل بالتعاون مع المنتج الأمريكي "ميشال كوبيسك".

وأضافت، هذا الكتاب نال إستحسان النقاد وفاز بعدة جوائز أدبية.

للإشارة فإن هذا ليس أول عمل للكاتب الحزائري ينال الإهتمام في الولايات المتحدة فمؤلفه "سنونوات كابول" تم نشره من قبل دار دوبلداي للنشر، كما تم التصويت له كأحد أفضل كتب السنة من قبل جريدتي سان فرانسيسكو كرونيكل وكريستيان ساينس مونيتور، يضيف المنشور