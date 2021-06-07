علمت "الخبر" أن أمين المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية البويرة، وفي نهاية اجتماعه مع أعضاء المكتب، قرر تجميد عضوية وإحالة الملف على لجنة الانضباط، لعدة أسماء تشغل مناصب في المجلس الشعبي الولائي و المجالس البلدية للنظر في ارتكابهم أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة.

كشف بيان بالصفحة الاعلامية لمكتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالبويرة، عن أسماء الأعضاء الذين مسهم القرار لارتكابهم أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي بوتاتة وعضو المجلس الولائي، و جمال أحمد عضو المجلس الشعبي الولائي وعضو المكتب الولائي للحزب، وأحرس مسعود عضو المجلس الشعبي الولائي وعضو المكتب البلدي عين بسام ، وقارو صليحة عضو المجلس الشعبي الولائي وعضو المكتب الولائي (مترشحة في قائمة تاج)، ومعوش خالد رئيس بلدية الخبوزية سابقا وعضو المكتب الولائي، و بن العمري بوعلام رئيس بلدية سوق الخميس سابقا (مترشح في قائمة تاج مقصى)، وعلوان يونس رئيس المكتب البلدي بودربالة (مترشح في قائمة اخرى)، وقراش توفيق منتخب ببلدية الهاشمية والأمين البلدي الهاشمية (مترشح في قائمة المستقبل)، وجواب فتيحة منتخبة ببلدية البويرة وعضو المجلس الولائي (مترشحة في قائمة مقصاة)، وخليف عبد الرزاق منتخب بالمجلس الشعبي الولائي (مترشح في قائمة المستقبل).

هذا وأضيف حسب البيان أنه تقرر إحالة ملف السيد عبدات حميد نائب سابق وعضو المجلس الوطني على الأمين العام للحزب.