أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب نجمي "نسور قرطاج" يوسف المساكني وفرجاني ساسي عن المقابلة الودية المرتقبة ضد المنتخب الوطني هذا الجمعة.

وجاء في بيان للاتحادية التونسية لكرة القدم "أخضع صباح اليوم الاثنين 7 جوان 2021 الإطار الطبي للمنتخب الوطني اللاعبين يوسف المساكني والفرجاني ساسي إلى كشوفات طبية بعد أن أحسا ببعض الآلام إثر المباراة ضد المنتخب الكونغو الديمقراطية، وقد بينت النتائج وجوب إخضاعهما إلى راحة بعشرة أيام".

وأضاف نفس البيان "وعليه فإنهما لن يكونا على ذمة الإطار الفني خلال وديتي الجزائر ومالي".

ويعتبر يوسف المساكني وفرجاني ساسي من القطع الأساسية في تشكيلة المدرب منذر الكبير، ما قد يؤثر على مردود نسور قرطاج خلال الداربي المغاربي ضد أشبال بلماضي بملعب رادس.