أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الإثنين، عودة خير الدين مضوي إلى تولي العارضة الفنية للنادي بعد حوالي 24 ساعة فقط من مغادرته.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي الوهراني على الفايسبوك "تعلن إدارة مولودية وهران عن عودة المدرب خير الدين مضوي على رأس العارضة الفنية، الإتفاق تم بحضور رئيس لجنة الأنصار رشيد سيراج وبعض محبي الفريق".

وكانت إدارة "الحمراوة" أعلنت أمس الأحد فسخ عقد المدرب خير الدين مضوي بالتراضي مع الفريق، وتعيين نصر الدين دريد للإشراف على التدريبات مؤقتا.

وتأتي هذه الأحداث في البيت الحمراوي بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس الرابطة أول أمس السبت ضد وداد تلمسان بضربات الترجيح.