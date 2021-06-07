قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي خلال تجمع شعبي أقيم مساء اليوم بولاية أدرار أن حزبه يعاني من البيروقراطية ويتلقى عديد التهجمات من أحزاب غرضها الوصول إلى السلطة، كما أن كل الإيجابيات التى تحققت تنسب إلى مكتسبات الثورة أو الدولة وكل السلبيات تنسب إلى "الأفلان" –حسبه-.

وأوضح بعجي أن حزب "الأفلان" يريد إصلاح الدعم الاجتماعي وتطوير السياحة والاستثمارات، والاستقرار السياسي، منتقدا تسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي عند راتب 24 ألف دينار معتبرا أن الطبقة الهشة تشمل كل من يتقاضى راتبا أقل من 40 ألف دينار.

واعتبر بعجي كل ما أنجز من 1962 إلى 1989 كان إنجازا لحزب جبهة التحرير الوطني، مضيفا بأن لدى تشكيلته الشجاعة بأن تعترف أنه كان هناك من يحكم باسم "الأفلان"، وبأن لهم من الإيجابيات ما لهم من السلبيات. وبعد أن دعا الى التصويت لصالح حزبه، ذكر بأن مصلحة البلاد أولى من مصلحة الحزب، وأنهم دعاة بناء دولة وليس دعاة سلطة.