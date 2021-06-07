تبدأ محاكمة الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في 14 جوان بعد أن أطاحها العسكريون من السلطة ووجهوا إليها عدة اتهامات.

تواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فيفري، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني والتحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.

وصرح فريق الدفاع لوكالة فرانس برس الاثنين أنه من المقرر بدء أول جلسة في 14 جوان في العاصمة نايبيداو.

كما ستتم محاكمة أونغ سان سو تشي في دعوى ثانية، في نايبيداو أيضاً، اعتباراً من 15 جوان، مع الرئيس السابق للجمهورية وين مينت بتهمة "إثارة الفتنة".

وأضاف المحامون الذين تمكنوا من التحدث مع موكلتهم لمدة ثلاثين دقيقة أنه من المتوقع الانتهاء من المحاكمتين في نهاية جويلية.

أما بالنسبة لأخطر تهمة تواجهها والمتعلقة بانتهاك نص يعود إلى الحقبة الاستعمارية حول أسرار الدولة، فمن المتوقع أن تمثل الزعيمة السابقة البالغة 75 عامًا أمام المحكمة لاحقاً في رانغون.