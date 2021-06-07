استلمت شركة إستغلال مناجم الذهب "اينور" الكميات الأولى من خام الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة المتحصلة على تراخيص منجميه للاستغلال الحرفي للذهب في مصنع المعالجة في منجم أمسماسة (عين قزام)، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة.

وتم، حسب نفس المصدر، استلام كمية إجمالية تزيد عن 40 طنا بتركيز متوسط 11.8 غرام/طن من قبل مؤسستين مصغرتين، الأولى بكمية 22.850 طن بتركيز 13.725 غرام/طن والثانية بكمية 17.380طن بتركيز 9.462 غرام/طن.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم انها تخطط لتحقيق إنتاج مبدئي للذهب للعام الحالي بنحو 250 كغ، ليرتفع إلى 500 كغ في السنة المقبلة.

وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد كشفت، الأسبوع الفارط، عن التوقيع على 36 عقد تجاري بين "اينور" ومؤسسات مصغرة لشراء خامات الذهب المنتجة في إطار فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب امام شباب مناطق الجنوب.