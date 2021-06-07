ترأس والي عنابة جمال الدين بريمي، اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر الولاية خصص لعرض مشروع إعادة تهيئة ملعب 19 ماي تحسبا لبطولة إفريقيا للمحليين "شان" التي ستحتضنها الجزائر سنة 2023.

وجاء في بيان لولاية عنابة نشر على صفحتها في الفايسبوك "في إطار التحضيرات الجارية تحسبا لاحتضان الجزائر للحدث الافريقي الكروي الهام بطولة افريقيا للأمم 2023، ترأس صبيحة اليوم الاثنين 07 جوان 2021 السيد جمال الدين بريمي والي الولاية اجتماعا بمقر الولاية بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة ومدير الشباب وطاقم إدارة مركب 19 ماي خصص جدول أعماله لعرض مشروع تهيئة، ترميم وإعادة الاعتبار للمركب متعدد الرياضيات 19 ماي 1956 وذلك وفق معايير ومتطلبات متعارف عليها دوليا من قبل الفدرالية الدولية لكرة القدم وكذا الكونفدرالية الإفريقية للعبة".

وأضاف نفس البيان " قدم مكتب الدراسات المكلف بدراسة ومتابعة المشروع عرضا توضيحيا حول عملية تهيئة المركب... كما أكد والي الولاية على ضرورة تنظيم اجتماع موسع في غضون الأيام المقبلة يضم جميع الاطراف الفاعلة وكذا المصالح التقنية المختصة وتنسيق الجهود من أجل جاهزية هذا المرفق الرياضي الهام خلال الموعد الكروي 'شان' 2023".