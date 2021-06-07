ألغت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي التجمع الشعبي الذي كان من المفروض أن تنشطه بعد زوال اليوم الإثنين بقاعة المسرح الجهوي "كاتب ياسين" بتيزي وزو بالرغم من تواجدها بذات القاعة واكتفت بتصريح قصير لممثلي الصحافة المكتوبة والقنوات التلفزيونية والصحافيين المكلفين بتغطية الحملة الإنتخابية.

واعتبرت زرواطي أن يوم 12 جوان موعد هام ليس من أجل الأشخاص بل من أجل المواطنين، مضيفة أن ولاية تيزي وزو كباقي ولايات الوطن بحاجة لنواب يمثلونها بالمجلس الشعبي الوطني للدفاع على برامج تنموية لفائدة هذه الولاية التي "علمتني الحرية بفضل احتكاكي بصديقات من المنطقة عندما كنت طالبة جامعية".

وأضافت زرواطي أن الولاية علمتنا الصمود عندما كانت الجزائر تمر بمرحلة صعبة خلال العشرية السوداء فهي كانت ترد بتنظيم مهرجانات ثقافية فهي منطقة تاريخية وثقافية وعلامة مسجلة. مضيفة أن يوم 12 جوان فرصة كبيرة للمواطنين لانتخاب من يمثله في البرلمان وعلى من يرعى مصلحة الشعب على حساب مصلحته الشخصية ويسعى للاستجابة لمطالب سكان المنطقة.

ودعت زرواطي سكان ولاية تيزي وزو إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم السبت 12 جوان بقوة لإنتخاب ممثليهم.