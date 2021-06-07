سجلت الجزائر 325 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ىخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الإثنين.

كما تم إحصاء 9 وفيات و215 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 131.283، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91.413 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.527 حالة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أقل من 10 حالات و12 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.