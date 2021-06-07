قررت إسبانيا السماح، اعتبارا من اليوم الاثنين، بدخول المسافرين الذين يثبتون تلقيهم لقاح "كوفيد -19"، والسفن السياحية الدولية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

ويندرج القرار الذي اتخذته السلطات الاسبانية، في اطار تحركات الدولة لبدء الموسم السياحي الصيفي، وذلك بهدف إنعاش قطاع السياحة الذي عانى بشدة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشترطت السلطات مرور 14 يوما على الأقل عن تلقي التطعيم ضد الفيروس التاجي، قبل من الوصول إلى أراضيها.

وكانت اسبانيا من أكثر الدول الاوروبية تضررا من الجائحة، إذ سجلت معدلات صابة ووفيات مرتفعة جدا، إلا أنها عادت الى الانخفاض، في ظل تسريع عملية التطعيم، ما سمح لمعظم الاقاليم الاسبانية، والبالغ عددها 17 إقليما، بإلغاء حظر التجول الذي كان ساريا حتى الفجر.