قامت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البليدة اليوم الإثنين بقطع التموين بالمياه الشروب "إحترازيا" على سكان حي بوجار الواقع بلدية بوفاريك (شمال) وذلك للاشتباه في نوعيتها، حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة.

وأوضح البيان أنه "بهدف الحفاظ على الصحة العمومية وضمان نوعية جيدة للمياه وتفاديا لخطر إختلاط المياه الصالحة للشرب قامت المؤسسة بقطع التموين إحترازيا على مستوى حي بوجار، ريثما يتم التأكد من صلاحية المياه المستهلكة".

وأوضح المصدر أنه تم في هذا الصدد أخذ عينات المياه من طرف أعوان المخبر لإختبارها و التأكد من سلامتها لافتا إلى أن "جودة و نوعية المياه الموزعة من أولويات المؤسسة".

كما أضاف البيان أنه تم أخذ التدابير اللازمة من طرف المصالح التقنية لمركز بوفاريك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير و مصالح بلدية بوفاريك.