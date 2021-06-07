أعلن المعهد الثقافي "سرفانتيس" التابع للسفارة الإسبانية بالجزائر عن تنظيم دروس تكوينية على الأنترنت في مجال المسرح والصحافة المرسومة خلال شهر جوان الجاري.

وحسب بيان لذات المؤسسة الثقافية، اليوم الإثني، فإن هذه الدروس التكوينية التي تنظمها سفارة إسبانيا بالجزائر بالتعاون مع معهد سرفانتيس بالجزائر العاصمة ووهران والمسرح الوطني محي الدين بشطرزي، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، تتناول كيفية تصميم الانتاج المسرحي والابداع في الصحافة الثقافية المرسومة.

ويتمثل الدرس الأول الذي يخص أساسا مسؤولي المسارح الجهوية في دورة تكوينية حول تصميم الإنتاج المسرحي بهدف تلقين المشاركين، وفق مقاربة نظرية وتطبيقية، أسس التصميم الفني والابداعي في مجال الإنتاج المسرحي.

وسيقدم هذا الدرس الذي يستمر من 20 إلى 27 جوان الجاري، افتراضيا وباللغة الفرنسية من قبل خوان أوليرو، المتحصل على شهادة في الإخراج الفني من المدرسة الملكية للفن الدرامي بمدريد، إضافة إلى شهادات في القانون والإدارة وتسيير الأعمال.

وبالنسبة للدرس الثاني، الذي سيمتد من 9 إلى 15 جوان الحالي، بعنوان "الصحافة المرسومة مع إمكانيات تطبيقية لصحافة جديدة مصورة من الفكرة والسيناريو إلى الرسم والنشر"، فسيقدمه بشكل افتراضي بار أورتين، الصحفي والوثائقي ومدير المجلة الإسبانية ألتاير (Altair) من أجل تشجيع الطلبة وحثهم على الاهتمام أكثر بالرسم الصحفي الوصفي.

كما ستشكل هذه الدروس التكوينية فرصة للمشاركين للالتقاء في العالم الافتراضي بأخصائيين اثنين في مجال القصص المصورة والفنان الرسام من غينيا الاستوائية، رامون ايسونو، إضافة إلى الرسام والمدير الفني الإسباني، ماريو تريغو. ويكون التسجيل في الدورات مجانيا، حسبما أوضحه البيان.