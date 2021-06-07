أكدت وسائل إعلام مغربية مختلفة أن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوكلت مهمة مراقبة غرفة تقنية الفيديو المساعد "الفار" في مباراة دور نصف النهائي لمسابقة كأس " الكاف" بين الرجاء الرياضي وبيراميدز المصري، لطاقم تحكيمي جزائري بقيادة مهدي عبيد شارف.

وأفاد موقع " سبور1" المغربي أن الطاقم التحكيمي الذي سيتكلف بمراقبة " الغرفة" سيتكون من عبيد شارف وبمساعدة مواطنيه عبد الحق إيتشعلي ومقران ﭬوراري، في المقابل أسندت الهيئة ذاتها مهمة السهر على البروتوكول الصحي الخاص باحترام التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للمصري محمد سلطان.

وتقام مباراة الرجاء الرياضي ومنافسه بيراميدز المصري، يوم الأحد 20 جوان 2021، على أرضية ملعب 30 جوان بمصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية.