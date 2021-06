Le chef du service Immunologie du CHU de Beni Messous, le Pr Reda Djidjik, a assuré que « l’opération de vaccination en dehors des centres médicaux, se déroule dans de bonnes conditions, et que sa généralisation a été conditionnée par la réception de nouvelles doses de vaccins, qui étaient avant réservées aux personnes prioritaires, c’est-à-dire les malades chroniques et le personnel médical. Le Pr Djidjik a également révélé, dans une déclaration a la chaine 3, que la situation épidémique en Algérie est en ce moment stable, malgré une légère augmentation dû « au relâchement de la population dans l’application des mesures barrières », et a insisté sur le fait que le vaccin représentait le meilleur traitement contre les virus, qu’il activait le système immunitaire, et qu’il protégeait les personnes saines entre 8 et 12 mois, pour ainsi atteindre l’immunité collective.

Concernant les interrogations des citoyens quant choix du vaccin, le Pr Djidjik a déclaré que « tous les vaccins disponibles ont presque la même efficacité, et que les vaccins avaient parfois des effets indésirables légers, comme de la fièvre et des maux de tête et de gorge, et que les effets graves ne représentaient que 4 cas sur 1 million. Le professeur a dans ce contexte indiqué qu’aucun cas grave lié au vaccin n’a été enregistré en Algérie.