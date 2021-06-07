أشرف جمال الدين بريمي والي ولاية عنابة وبحضور ممثلي السطات البلدية ورئيسي النادي الهاوي والمحترف لاتحاد عنابة على تسليم الإعانات المالية لفريق مدينة بونة في إطار تدعيم الفريق للخروج من الضائقة المالية ومواصلة مشواره الكروي للموسم الحالي وتمثلت الإعانات كما يلي:

- مليار سنتيم إعانة في إطار صندوق دعم النشاطات الرياضية.

400 مليون سنتيم إعانة من بلدية عنابة.

600 مليون سنتيم تبرعات من رجال أعمال ومحبي الفريق.

وبالمناسبة أكد الوالي على ضرورة تضافر الجهود ودعم الفريق لتحقيق نتائج ايجابية مرضية للجمهور العنابي المناصر الوفي للفريق ويترقب " الهوليغانز" المباراتين القادمتين أمام المتصدر هلال شلغوم العيد وأولاد جلال وهما اللتان ستحددان مصير النادي في الصعود إلى المحترف الأول.

كما ترأس صبيحة اليوم الإثنين بريمي اجتماعا بمقر الولاية بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة ومدير الشباب وطاقم إدارة مركب 19 ماي خصص جدول أعماله لعرض مشروع تهيئة، ترميم وإعادة الاعتبار للمركب متعدد الرياضيات 19 ماي 2021 وذلك وفق معايير ومتطلبات متعارف عليها دوليا من قبل الفدرالية الدولية لكرة القدم وكذا الكونفدرالية الإفريقية للعبة وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الجزائر لاحتضان " شان" 2023.

وأفادت الصفحة الرسمية للولاية أن مكتب الدراسات المكلف بدراسة ومتابعة المشروع قدم عرضا توضيحيا حول عملية تهيئة المركب.