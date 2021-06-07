تمنح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر يوم 12 يونيو 2021 المقرر لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، كما أورده اليوم الإثنين بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وجاء في البيان أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم السبت 12يونيو 2021 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21 -96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الاجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة".

غير انه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، يضيف ذات البيان.