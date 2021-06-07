كشف المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السوداني عبد المنعم شطة، عن مفاجأة مدوّية وبالثقيل حول حقيقة تأجيل قرعة " الكان" والدولة المرشحة لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 عوضا عن الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في بيان رسمي، أمس الأحد، تأجيل قرعة "أمم إفريقيا 2021" لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، بناء على طلب اللجنة المنظمة للبطولة القارية في الكاميرون.

تصريحات عبد المنعم شطة كانت في مداخلة تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية.

وأردف: "مصر وجنوب إفريقيا هما الدولتان اللتان تمتلكان القدرة حاليا على تنظيم البطولة في موعدها، ومن الصعب تنظيمها في المغرب".