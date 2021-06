L’office de météorologie a émis ce matin un bulletin de vigilance jaune concernant de fortes précipitations qui varieront entre 15 et 20 mm et qui toucheront les wilayas de Laghaouat, El Bayadh, Naama, Ghardaia, et ce de 15h00 jusqu'à minuit.

Le bulletin a également mis en garde contre une vague de chaleur sur les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah ou les tempétueuses atteindront les 43 degrés.