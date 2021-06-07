طمأن المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي، بأن مواضيع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون في متناول مستوى التلميذ المتوسط ولن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في حجرات المؤسسات التربوية.

وأكد بختاوي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن نتائج البكالوريا سيتم الاعلان عنها في حدود الـ 22 جويلية القادم، أما نتائج شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط فسيتم الافراج عنها في الـ 20 جوان و الـ5 جويلية على التوالي.

من جهة أخرى ، أكد المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية ،أن تسريب مواضيع الباكالورياهو أمر مستحيل بالنظرالى الاحتياطات التنظيمية المتخذة لضمان عدم حدوث هذا الخطأ من خلال العزل التام للجان المكلفة بطبع المواضيع تعززها الاجراءات الأمنية في نقل المواضيع، داعيا المترشحين إلى التركيز في المراجعة و الابتعاد عن متابعة و نشر المواضيع المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوش عليهم لاغير .

وعن احتياجات التأطير البيداغوجي للوزارة كشف بختاوي عن التفكير في عملية توظيف عن طريق الشهادة يتم فيها احتساب الخبرة في التدريس والمسار الدراسي للمترشحين.