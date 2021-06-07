أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين النظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة تيبازة في قضية التهرب الضريبي المتابع فيها كمال شيخي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم موثق وموظفين اثنين بمديرية الضرائب لولاية تيبازة إلى جلسة 14 جوان الجاري.

ونطقت رئيسة الجلسة بقرار تأجيل النظر في القضية لمقاطعة الدفاع للعمل القضائي، ويعد هذا التأجيل الثاني على التوالي بعد استئناف النيابة والمتهمين للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بتيبازة، حيث سبق وأن نطقت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة بتأجيل النظر في القضية بتاريخ 24 ماي الماضي.

يذكر أن محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة كانت في 18 أفريل الماضي قد سلطت عقوبة سنتين حبسا نافذة في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" عن تهمة منح مزية غير مستحقة، كما سلطت عقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة منح واعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية.

كما سلطت المحكمة عقوبة سنة حبسا غير نافذة في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة منح اعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، وتبرئتها من تهمة منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية، كما برأت المحكمة الموثق من التهم المنسوبة إليه.