فتحت ولاية مستغانم 78 خطا للنقل البري للمسافرين نحو الشواطئ، تحسبا لموسم الاصطياف لسنة 2021، حسبما علم اليوم الإثنين من المديرية الولائية للنقل.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ذكر المدير الولائي للنقل، مصطفى قادة بلفار أن "فتح هذه الخطوط البرية للنقل الجماعي للمسافرين من مختلف مناطق ولاية مستغانم باتجاه البلديات الساحلية العشرة، جاء في إطار المخطط الأزرق الذي وضعته السلطات المحلية لتوفير الخدمات للمصطافين والتكفل الأمثل بهم خلال موسم الاصطياف".

وسخرت في إطار هذا المخطط، حسب بلفار زهاء 300 حافلة للنقل نحو مختلف الشواطئ المحروسة لولاية مستغانم (42 شاطئا)، وهو ما يمثل 20 بالمائة من أسطول النقل البري الجماعي للمسافرين.

وتضاف هذه القدرات الخاصة بالنقل البري للمسافرين إلى ما يوفره المتعاملون العموميون في مجالات النقل الحضري وشبه الحضري (31 حافلة) والنقل بالسكة الحديدية الذي سيستأنف نشاطه عبر خطي مستغانم المحمدية (ولاية معسكر)

والمحمدية مرسى الحجاج (ولاية وهران) خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق المدير الولائي للنقل.

ويحصي قطاع النقل العمومي للمسافرين بولاية مستغانم حاليا 557 متعاملا من بينهم متعامل عمومي واحد، والمتمثل في المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة مستغانم، التي تستغل 8 خطوط حضرية بطاقة 3.060 مقعد في الرحلة.

كما يوفر المتعاملون الخواص الذين يستغلون 192 خطا للنقل العمومي الحضري والريفي وما بين البلديات والولايات أزيد من 772 حافلة ما يفوق 28 ألف مقعد في الرحلة، كما أشير إليه.