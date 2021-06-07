أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، أن صحة الرئيس إبراهيم غالي في تحسن مستمر وهو اليوم بالجزائر في فترة نقاهة ولا حاجة لبقائه في إسبانيا، معبرا عن أمله في رؤية الرئيس يستأنف نشاطه قريبا وبصفة طبيعية مثلما أكد ذلك بنفسه للرئيس تبون، مضيفا أن تبرئة الرئيس غالي من قبل القضاء الإسباني يعد فشلا كبيرا وضربة سياسية لنظام المخزن.

ورحب عبد القادر طالب عمر، اليوم الإثنين، في تصريح للقناة الاذاعية الناطقة بالأمازيغية، بالزيارة التي أداها الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس غالي بعد عودته من إسبانيا وقال إنها تحمل الكثير من المعاني والرسائل والدلالات وتنم عن مستوى التقدير الكبير الذي يكنه الرئيس تبون وكل القيادة الجزائرية للرئيس إبراهيم غالي ومن خلاله للشعب الصحراوي.

وأوضح المسؤول الصحراوي بأن هذه الزيارة طمأنت الشعب الصحراوي عموما وهي تعزز مشاعر التضامن والأخوة والتحالف بين الشعبين والقائمة على مبادئ الشرعية الدولية وكذا التقاليد الراسخة للدبلوماسية الجزائرية المناصرة بشكل دائم للقضايا العادلة على أساس احترام القيم الإنسانية، مبديا اعتزاز الصحراويين بالجزائر الدولة الجارة التي تربطنا بها مثل هذه الروابط والقيم الإنسانية المتعددة.

وكشف السفير الصحراوي عن ضغوط مارسها نظام المخزن على إسبانيا خلال فترة تواجد الرئيس غالي للعلاج بهذا البلد، حيث قام بتحريك بعض التنظيمات العميلة له في محاولة لاستهداف الرئيس الصحراوي عن طريق السعي لتغيير وتزوير الحقائق وإلصاق تهم باطلة.

غير أن الرئيس غالي -يضيف السفير الصحراوي-أسقط هذه المناورات السياسية عندما قبل طواعية الامتثال لطلب المحكمة والاستماع لأقواله على الرغم من حالته الصحية وكذا تمتعه بالحصانة السياسية، وقد أراد من ذلك تأكيد زيف وبطلان هذه الادعاءات قبل مغادرته إسبانيا وهو ما تم بالفعل، بحيث أسقطت المحكمة الإسبانية كل الاتهامات الموجهة إليه لعدم وجود أدلة.

واعتبر السفير الصحراوي تبرئة الرئيس غالي من قبل القضاء الإسباني فشلا كبيرا وضربة سياسية لنظام المخزن وانتصارا جديدا للقضية الصحراوية وشهادة حسن سلوك للصحراويين الملتزمين بالعدالة والشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي على خلاف نظام المخزن الذي ما فتئ يتهرب و يراوغ و يماطل.