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الحملة الانتخابية في يومها التاسع عشر

أخبار الوطن
7 جوان 2021 ()
إ.ش
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تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثالث والأخير، وفيما يلي برنامج اليوم التاسع عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي:

- الجلفة: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بدار الشباب  ببلدية سيدي هجرس على الساعة الثانية زوالا.

- أدرار: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي،  دار الثقافة "ثليلان" على الساعة التاسعة صباحا.

- البويرة: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي  بالمركز الثقافي لبلدية القادرية على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

- جيجل: تجمع شعبي لرئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، بقاعة الصومام الساعة  الثالثة زوالا.

- تيميمون: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، المركز الثقافي على الساعة الحادية عشر صباحا.

- تلمسان : تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، بمغنية قاعة  "سينما دنيازاد" على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة : تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بالمكتبة  المركزية بودراي بلقاسم على الساعة العاشرة صباحا.

- بشار: تجمع شعبي ينشطه رئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، بدار الثقافة  ''قاضي محمد'' على الساعة التاسعة صباحا.

- ورڨلة: تجمع شعبي لنائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بالمكتبة  الرئيسية على الساعة الخامسة والنصف مساء.

- عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، بالمركز  الثقافي لبلدية ولهاصة على الساعة الثانية زوالا .

- قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات، بالمركز  الثقافي عبد الحميد بن باديس على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة : تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بالمركب  الجواري دهيمي عمر، ببلدية  بن سرور على الساعة الخامسة مساء.

- بشار: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ،  بمتحف السينما " قروز" على الساعة الثالثة والنصف زوالا.

- قالمة : تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، على الساعة العاشرة صباحا.

- قسنطينة : تجمع شعبي لرئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بقاعة  العروض الكبرى أحمد باي على الساعة الثانية زوالا.

- سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات، بدار الثقافة  هواري بومدين على الساعة الثانية زوالا.

- سعيدة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي ، بقاعة "الهضاب"  لبلدية عين الحجر على الساعة العاشرة صباحا.

- عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ، بالمكتبة  العمومية للمطالعة "مالك بن نبي" على الساعة الرابعة زوالا.

- تيارت: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة ،جمال بن زيادي، قاعة  السينما "سرسو" على الساعة الثانية زوالا.

- الشلف : تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ، بقاعة سينما جمال و على الساعة العاشرة زوالا.

- تبسة : تجمع شعبي لرئيس مجلس الشورى الوطني ، سالم الشريف ، على الساعة  الخامسة مساء.

- البليدة : تجمع شعبي لرئيس جبهة الجزائر الجديدة ،جمال بن عبد السلام ، بقاعة بونعامة جيلالي على الساعة الثالثة زوالا.

- تيارت : تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالقاعة المتعددة الرياضات بلعربي عبد الله على الساعة الرابعة مساء.

 

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