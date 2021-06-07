تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثالث والأخير، وفيما يلي برنامج اليوم التاسع عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي:

- الجلفة: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بدار الشباب ببلدية سيدي هجرس على الساعة الثانية زوالا.

- أدرار: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، دار الثقافة "ثليلان" على الساعة التاسعة صباحا.

- البويرة: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بالمركز الثقافي لبلدية القادرية على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

- جيجل: تجمع شعبي لرئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، بقاعة الصومام الساعة الثالثة زوالا.

- تيميمون: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، المركز الثقافي على الساعة الحادية عشر صباحا.

- تلمسان : تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، بمغنية قاعة "سينما دنيازاد" على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة : تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بالمكتبة المركزية بودراي بلقاسم على الساعة العاشرة صباحا.

- بشار: تجمع شعبي ينشطه رئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، بدار الثقافة ''قاضي محمد'' على الساعة التاسعة صباحا.

- ورڨلة: تجمع شعبي لنائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بالمكتبة الرئيسية على الساعة الخامسة والنصف مساء.

- عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، بالمركز الثقافي لبلدية ولهاصة على الساعة الثانية زوالا .

- قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات، بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس على الساعة العاشرة صباحا.

- المسيلة : تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بالمركب الجواري دهيمي عمر، ببلدية بن سرور على الساعة الخامسة مساء.

- بشار: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ، بمتحف السينما " قروز" على الساعة الثالثة والنصف زوالا.

- قالمة : تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، على الساعة العاشرة صباحا.

- قسنطينة : تجمع شعبي لرئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بقاعة العروض الكبرى أحمد باي على الساعة الثانية زوالا.

- سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات، بدار الثقافة هواري بومدين على الساعة الثانية زوالا.

- سعيدة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي ، بقاعة "الهضاب" لبلدية عين الحجر على الساعة العاشرة صباحا.

- عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ، بالمكتبة العمومية للمطالعة "مالك بن نبي" على الساعة الرابعة زوالا.

- تيارت: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة ،جمال بن زيادي، قاعة السينما "سرسو" على الساعة الثانية زوالا.

- الشلف : تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ، بقاعة سينما جمال و على الساعة العاشرة زوالا.

- تبسة : تجمع شعبي لرئيس مجلس الشورى الوطني ، سالم الشريف ، على الساعة الخامسة مساء.

- البليدة : تجمع شعبي لرئيس جبهة الجزائر الجديدة ،جمال بن عبد السلام ، بقاعة بونعامة جيلالي على الساعة الثالثة زوالا.

- تيارت : تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالقاعة المتعددة الرياضات بلعربي عبد الله على الساعة الرابعة مساء.