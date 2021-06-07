كشفت اليوم الإثنين، لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة لكرة القدم، عن عقوبات الجولة الـ 24 من منافسة المحترف الأول وكذلك الدور ربع نهائي من كأس الرابطة. وسلطت الهيئة ذاتها عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق حارس مولودية وهران أسامة ليتيم بعد تعرضه للطرد أمام وداد تلمسان خلال لقاء الكأس.

كما تم معاقبة الحاج بوﭬاش لاعب نجم مـﭭرة لثلاث مواجهات، واحدة منها غير نافذة على خلفية اعتدائه على لاعب شبيبة الساورة في المنافسة سالفة الذّكر، وهو نفس الأمر بالنسبة للمدرب عز عباس المعاقب لمباراتين وتغريمه ماليا ومنعه من دخول غرف تغيير الملابس وأرضية الميدان بسبب سلوكه خلال لقاء شبيبة الساورة في البطولة المحترفة.

وأقصى العقوبة خلال هذا الأسبوع كانت في حق المناجير العام لوفاق سطيف هشام بوعود الموقوف لسنة كاملة منها ستة أشهر غير نافذة بسبب تصريحاته.

في السياق ذاته قررت إدارة نادي وفاق سطيف الطعن في القرار الصادر من لجنة الطعون بالاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص مباراة سريع غليزان – وفاق سطيف.

وأفادت الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك أنه بالرغم من اعتراف لجنة الانضباط بصحة الاحترازات التي رفعتها الإدارة على اللاعب كولخير إلا أنها أقرت بعدم منح نقاط المواجهة.

كما أكد المصدر ذاته أنه سيتم إيداع طعن لدى المحكمة الرياضية الجزائرية.