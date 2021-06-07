أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأنه تم إلغاء "مسيرة الأعلام" للمستوطنين التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في القدس، مشيرة إلى أن القرار صدر من مفوض الشرطة بسبب المخاوف الأمنية.

وأفادت ذات المصادر بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال عشية توصية الشرطة بعدم إقامة "مسيرة الأعلام" للمستوطنين وتوصية وزير الدفاع بيني غانتس أيضا بعدم السماح بالمسيرة. وكانت مصادر أمنية صهيونية أطلقت تحذيرات من "مسيرة الأعلام"، معتبرة أنها "قد تؤدي إلى تجدد التصعيد الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحذرت حركة حماس في قطاع غزة على لسان نائب رئيسها خليل الحية، اليوم الإثنين، الكيان الصهيوني من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين الخاصة بيوم توحيد القدس والمقررة الخميس من "القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى".

وقال الحية في مؤتمر صحافي "نحذّر الاحتلال من اقتراب مسيرة المستوطنين من القدس والأقصى ...نقول للوسطاء آن أوان للجم هذا الاحتلال وإلا فالصواعق ما زالت قائمة". وأضاف "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 ماي"، في إشارة إلى بداية اندلاع النزاع الأخير.