تنطلق اليوم الإثنين حملة تلقيح المواطنين في الفضاءات المفتوحة على مستوى 20 ولاية عبر الوطن سواء المسجلين أوغير المسجلين في الأرضة الرقمية التي خصصتها وزارة الصحة للعملية.

وقد انطلقت أمس حملة التلقيح الواسعة عبر الفضاء الجواري بساحة كيتاني ببلدية باب الوادي بالعاصمة حيث تم استقبال "عدد معتبر" من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية في إطار عملية التلقيح ضد كوفيد -19 خارج الهياكل الصحية، استفادوا من "نوعين من اللقاحات هما "سينوفاك" لذوي الـ 18 سنة إلى 50 سنة و"أسترا زينيكا" للذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 سنة".

وبلغ عدد الجرعات التي اقتنتها الجزائر لحد الآن قرابة الـ 2 مليون و500 ألف جرعة في إطار المساعي الرامية إلى محاربة انتشار كوفيد-19.