قال الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب الفوز وديا على المنتخب المالي بنتيجة 1_0 ، أن "المنتخب المالي يتمتع بإمكانيات كبيرة ، وكنا نتوقع ذلك. وأظن أن هناك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا في فئات الشباب في مالي. أنا راض عن خصم اليوم. يمكن لهذا الفريق أن يشكل مصاعب مستقبلا إذا استمروا في العمل بهذه الطريقة ".

وأضاف جمال : " عليك أن تعرف كيف تتطور من الناحية التكتيكية. اليوم فعلنا ذلك ما بين الشوطين. كان علينا تغيير الأشياء ، نحتاج إلى المرونة اعتمادًا على المشكلة التي نواجهها".

وذهب الناخب الوطني، خلال ندوته الصحفية إلى أكثر من ذلك وغاص في الأمور التكتيكية قائلا : " المنافس كان يضغط بقوة علينا في وسط الميدان، وهو ما صعب المهمة على رامز زروقي وبوداوي، ولهذا كان علينا الانتقال من وسط ميدان واحد إلى إثنان، ونصبح نلعب بطريقة مباشرة نحو الأمام، ولهذا خلال الشوط الثاني صار زروقي يلعب بأكثر أريحية مقارنة من الشوط الأول، ولا أخف عليكم أنني لست مندهشا من مستواه الجيد الذي أظهره اليوم".

واعترف المدير أن المباراة كانت الصعبة للغاية وجاءت حسب توقعات الطاقم الفني، حيث صرح قائلا: "جئنا للبحث عن هذه الصعوبات التي كانوا سيشكلونها لنا. من دون الرغبة في الإساءة إلى بوركينافاسو ، لكن تتمتع مالي بجودة أفضل في حيازة الكرة ، وتبقى مباراتنا ضد بوركينا فاسو صعبة أيضًا. "

وأبدى بلماضي رضاه على سلسلة الانتصارات التي بلغت 26 مباراة من دون هزيمة، وقال : " كل مباراة كنا نحضر لها، وأنا راض على محافظتنا على هذا النسق ولو واصلنا هكذا تنتظرنا أشياء عظيمة إنشاء الله".

وحسب الناخب الوطني، فإن غياب فغولي وبن ناصر أثرا بشكل أو بآخر على مردود الفريق، لكن عاد وقال : " الخصم لعب جيدا وأتعبنا لكنه لم يصل إلى منطقتنا سوى مرة واحدة في المباراة، ولهذا لا يمكن القول أننا سرقنا الفوز".

وطمأن مدرب المنتخب الجزائريين على صحة اللاعب يوسف عطال الذي أصيب خلال مباراته ضد موريتانيا، وقال : " يسوف عطال سيكون جاهزا أمام تونس، وحتى آدم وناس إصابته ليست بالخطيرة".

أما عن المواجهة القادمة ضد المنتخب التونسي، الجمعة القادم، فقال بلماضي : " نحن نعرف المنتخب التونسي، وهم كذلك على علم بأننا نعرفهم، لديهم فريق يتمتع بخبرة كبيرة ولديه الكثير من اللاعبين الذين اعتادوا على إفريقيا والذين يعرفون كيفية تسيير المباريات."