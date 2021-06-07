إتخذت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، قرارًا جديدا في قضية ملف الصيغة السكنية "الجديدة-القديمة" الترقوي المدعم.

ويأتي القرار، بعد أيام قليلة من نشر قوائم المستفيدين الأوليين عبر أغلب بلدياتها.

حيث راسلت مصالح الولاية، بلدياتها لغلق باب استقبال الملفات أمام المواطنين.

وحددت في مراسلتها التي تحمل رقم 4117، والتي وجهتها إلى البلديات أن العملية تُستأنف بعد الانتخابات التشريعية المبرمجة لـ12 جوان 2021.

وعلى أساس ذات الإرسالية أعلمت مختلف البلديات المواطنين بالقرار.

ولم تُفصل مصالح الولاية، ولا البلديات للمواطنين سبب التأجيل أو التعليق.

غير أنّ ما لاحظة مواطنو العاصمة، أن الصيغة السكنية اكتنفها غموض كبير، حول كيفية دراسة الملفات، ومنح الأولوية، وعدد المستفيدين وغيرها.

كما سبق لـ"الخبر" أن تواصلت قبل أيام مع مصالح الولاية للحصول على المعلومات التي طلبها المواطن، لكن الأخيرة لم ترد لا إيجابا ولا سلبا، ما يطرح التساؤل حول جدّية الملف السكني الذي يعلق عليه آلاف المواطنين آمالا لإخراجهم من أزمة السكن.