صرح قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، عقب فوز الخضر بهدف لصفر ضد مضيفه منتخب مالي قائلا : " صحيح أننا لعبنا مباراة صعبة ضد المنتخب المالي الذي لا يعتبر سهلا على الإطلاق.. وواجهنا صعوبات خلال الشوط الأول، لكن لحسن الحظ تداركنا الأمر خلال المرحلة الثانية وأصبحنا نلعب بطريقة مباشرة وهو ما جعلنا نسجل هدف".

وأضاف لاعب السيتي قائلا : " في هكذا مباريات المهم هو الفوز وليس الأداء للمحافظة على سلسلة نتائجنا الإيجابية."

ولم يخف محرز تأثير غياب بناصر وفغولي على مستوى المنتخب وبالخصوص في وسط الميدان وخلال الشوط الأول.

أما عن المباراة الودية التي ستجمع الخضر بالمنتخب التونسي يوم الجمعة القادم بملعب رادس بالعاصمة تونس، شبَه محرز المنتخب التونسي بنادي أتليتيكو مدرير، وقال : " هو فريق متماسك ومن الصعب التسجيل عليه، ولهذا ستكون مباراة جيدة بالنسبة لنا".

وعن خسارته كأس الرابطة الأوربية مع فريقه السيتي، قال محرز باللغة العامية " هو المكتوب، لم يكن موسمنا، رغم أنني كنت متفائلا بالفوز بالكأس...الحمد لله ...إنشاء سنفوز بها الموسم القادم".

وعن مستقبله الاحترافي في فريقه مانشتر سيتي، رد رياض قائلا : " أنا مرتاح مع فريقي الحالي وسأبقى إنشاء الله".

أما عن رفعه العلم الفلسطيني بعد تتويج فريقه بالبطولة الانجليزية ، علق محرز قائلا : " شاهدت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.. الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق.. رفعت العلم الفلسطيني لأني أردت أن أدعم الشعب الفلسطيني .. إن شاء الله سينصرهم الله" .