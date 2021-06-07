ندد أكثر من 200 موظف في شركة فايسبوك الأمريكي، عبرة رسالة مفتوحة نشرت، مؤخرا، على موقع الشركة الداخلي، بـ"رقابة محتملة" قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات مساندة للفلسطينيين. فيما دعوا مسؤولي الموقع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيين من صفحاته.

وورد في نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة فاينانشيال تايمز "كما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بأننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر بالوضع في فلسطين".

العريضة التي وقع عليها نحو 174 موظفا في فيس بوك، من دون الكشف عن أسمائهم، طالبت كذلك بإجراء تدقيق خارجي حول الإجراءات المطبقة من قبل فيس بوك بخصوص المحتوى "العربي والإسلامي" إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل و"معالجة التحيز المحتمل" حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

كما دعت العريضة أيضا إدارة فيس بوك إلى توظيف أكثر للفلسطينيين ونشر المزيد من المعطيات حول "الطلبات التي تأتي من الحكومة (من دون الكشف عن هويتها) من أجل إلغاء بعض المحتويات".

الانتقادات لم تخص موقع فيسبوك فقط ولكنها طالت كذلك موقع إنستاغرام الذي ينتمي إلى نفس المجموعة.

وكشف موقع الإنترنت "تايم"، أن خوارزميات فيس بوك التي تسهر على احترام القواعد الأخلاقية في هذا الموقع وإزالة المحتويات الممجدة للعنف أو الكراهية، ألغت العديد من الكتابات حول المسجد الأقصى والفلسطينيين في مايو/أيار الماضي.